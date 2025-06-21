Dicle ve Duhok Cihan Üniversiteleri Arasında Değişim Protokolü

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Duhok Cihan Üniversitesi arasında değişim protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Duhok Cihan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zeravan Abdulmuhsen Asaad, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'ı ziyaret etti.

Görüşmede karşılıklı ortak çalışmalar ve akademik iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunularak, iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Eronat, üniversitenin donanımlı birimleriyle hem bölgeye hem de komşu ülkelere katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Üniversitede çok sayıda uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Eronat, şunları kaydetti:

"Bunların içinde Iraklı öğrencilerimiz de bulunuyor. Üniversitemiz, uluslararası öğrencilere sunduğu Türkçe öğretimi başta olmak üzere, fiziki ve akademik olanaklarıyla ilgiyle karşılanıyor ve uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilme oranları da yükseliyor."

Ziyaret ve protokol imza programına Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Velat Şen, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Boğa, Mardin Eczacılar Odası Başkanı Fatih Oral ve öğretim üyeleri ile katıldı.