Diddy, cezaevindeki lüks yaşam ve kavga iddiaları sonrası Pensilvanya'ya gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Diddy, cezaevindeki lüks yaşam ve kavga iddiaları sonrası Pensilvanya'ya gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li rapçi Sean Combs (Diddy), New Jersey'deki cezaevinde lüks yaşam ve kavgada yaralanma iddialarının ardından Pensilvanya'daki başka bir cezaevine nakledildi. AP kaynağı nakli doğruladı; sözcüsü Engelmayer, yeni tesisindeki sürecin verimli geçmesini umduğunu söyledi.

NEW ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs, New Jersey'deki cezaevinde lüks yaşam sürdürdüğüne ve bir kavgada yaralandığına dair iddiaların ardından ülkenin Pensilvanya eyaletinde bulunan başka bir hapishaneye nakledildi.

Associated Press'e (AP) konu hakkında açıklamada bulunan bir kaynak, Combs'un New Jersey'deki cezaevinden Pensilvanya'daki başka bir cezaevine taşındığını belirtti.

Combs'un sözcüsü Juda Engelmayer, "Sean, hayatına devam etmeye odaklanmış durumda. Yeni tesisindeki sürecin verimli geçmesini ve gereksiz aksaklıklar yaşanmamasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililer ise nakil işlemini doğrularken, olaya ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

Cezaevinde lüks yaşadığı iddiası

AP'nin haberine göre, eylülde NBC News, Combs'un New Jersey'deki cezaevinde lüks yaşadığını öne sürmüş, diğer mahkumlara yemek yaptırıp temizlik ve yatak düzeltme işlerini yaptırdığını, masaj yaptırdığını ve yasak olmasına rağmen kullandığı bir cep telefonuyla sosyal medyaya erişim sağladığını ileri sürmüştü.

Dünya çapında magazin haberleri yapan TMZ de 14 Ekim'de Combs'un New Jersey'deki cezaevinde, başka bir mahkumla girdiği kavgada yaralandığını ve tedavi için hapishaneden çıkarılmak zorunda kaldığını ileri sürmüştü.

Diddy'nin geçmişi

"Diddy" lakaplı Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur bıraktığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu kaydedilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerindeki aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede, Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de belirtilmişti.

Mahkeme, 3 Ekim 2025'teki kararında Combs'u "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşımak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

ABD'de 1910 tarihli "Mann Act" yasası, kadınların veya kızların "eyaletler arası veya dış ticarette" "fuhuş veya sefahat amacıyla veya herhangi başka bir ahlaksız amaçla" taşınmasını suç sayıyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPennsylvaniaNew JerseyMagazinGüncelKavgaDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Komşu NATO’dan acil destek istedi Türkiye’ye de üçlü ittifak teklifi Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 20:18:42. #7.12#
SON DAKİKA: Diddy, cezaevindeki lüks yaşam ve kavga iddiaları sonrası Pensilvanya'ya gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei