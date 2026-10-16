Diddy, cezaevindeki lüks yaşam ve kavga iddiaları sonrası Pensilvanya'ya gönderildi

NEW ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs, New Jersey'deki cezaevinde lüks yaşam sürdürdüğüne ve bir kavgada yaralandığına dair iddiaların ardından ülkenin Pensilvanya eyaletinde bulunan başka bir hapishaneye nakledildi.

Associated Press'e (AP) konu hakkında açıklamada bulunan bir kaynak, Combs'un New Jersey'deki cezaevinden Pensilvanya'daki başka bir cezaevine taşındığını belirtti.

Combs'un sözcüsü Juda Engelmayer, "Sean, hayatına devam etmeye odaklanmış durumda. Yeni tesisindeki sürecin verimli geçmesini ve gereksiz aksaklıklar yaşanmamasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililer ise nakil işlemini doğrularken, olaya ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

Cezaevinde lüks yaşadığı iddiası

AP'nin haberine göre, eylülde NBC News, Combs'un New Jersey'deki cezaevinde lüks yaşadığını öne sürmüş, diğer mahkumlara yemek yaptırıp temizlik ve yatak düzeltme işlerini yaptırdığını, masaj yaptırdığını ve yasak olmasına rağmen kullandığı bir cep telefonuyla sosyal medyaya erişim sağladığını ileri sürmüştü.

Dünya çapında magazin haberleri yapan TMZ de 14 Ekim'de Combs'un New Jersey'deki cezaevinde, başka bir mahkumla girdiği kavgada yaralandığını ve tedavi için hapishaneden çıkarılmak zorunda kaldığını ileri sürmüştü.

Diddy'nin geçmişi

"Diddy" lakaplı Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur bıraktığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu kaydedilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerindeki aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede, Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de belirtilmişti.

Mahkeme, 3 Ekim 2025'teki kararında Combs'u "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşımak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

ABD'de 1910 tarihli "Mann Act" yasası, kadınların veya kızların "eyaletler arası veya dış ticarette" "fuhuş veya sefahat amacıyla veya herhangi başka bir ahlaksız amaçla" taşınmasını suç sayıyor.