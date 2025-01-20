Didim Belediye Başkanı Gençay Altınkum'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Didim Belediye Başkanı Gençay Altınkum'da Vatandaşlarla Buluştu

Didim Belediye Başkanı Gençay Altınkum\'da Vatandaşlarla Buluştu

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Yalı Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri yerinde inceledi. Ayrıca, Barış 2 Kafeteryası'nın kapalı alanını da ziyaret etti.

20.01.2025 18:05  Güncelleme: 18:50
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(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Yalı Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Gençay, "Didim'in kalbi Altınkum Yalı Caddesi'ni ziyaret ederek eksiklikleri ve yapılması gerekenleri yerinde inceleyip güzel havanın tadını çıkaran hemşehrilerimizle sohbet ettik" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, hafta sonu Altınkum'da vatandaşlarla bir araya geldi. Altınkum Sahili ve Yalı Caddesi'nde yapılan ve yapılacak olan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hatice Gençay, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyip notlar alan Başkan Gençay, "Didim'in kalbi Altınkum Yalı Caddesi'ni ziyaret ederek eksiklikleri ve yapılması gerekenleri yerinde inceleyip güzel havanın tadını çıkaran hemşehrilerimizle sohbet ettik. Aytepe'de bulunan Barış 2 Kafeteryası'nın, 12 ay boyunca hizmet verebilmesi için tamamladığımız kapalı alanı yerinde inceledik. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Altınkum'u hak ettiği kaliteye ulaştıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanı Gençay Altınkum'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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