Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi\'nde yol yapım çalışmalarını inceledi

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(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi'nde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin en büyük mahallelerinden olan Efeler Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Gençay da çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyen Gençay, "Daha güzel bir Didim için söz verdik, tutmaya devam ediyoruz. Kentimizi sokak sokak geziyor eksikleri çözüme kavuşturuyoruz" dedi.