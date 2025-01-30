Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

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(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmaları kapsamında, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Didimli vatandaşların sorun ve taleplerini daha hızlı çözmek amacıyla Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemi Dinliyorum' projesi başladı. Proje kapsamında ilk toplantı, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık Binası önünde; ikincisi ise Yeni Mahallesi Muhtarlık Binası önünde gerçekleştirildi. Toplantılara, Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik, Kaan Topçuoğulları ve belediye birim amirleri katıldı.

"Hazırladığımız projelerimiz de var"

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği toplantılarda Belediye Başkanı Hatice Gençay, talep, öneri ve şikayetleri dinleyerek not aldı.

Başkan Gençay, "Göreve geldiğimiz günden bu yana temizlik, ilaçlama, yol çalışmaları konusunda önemli işler gerçekleştirdik. Hazırladığımız projelerimiz de var bir yandan onları da sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bugün vatandaşlarımızı dinlemeye, sorunları tespit edip çözmek amacıyla buraya geldik. Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Didim'imizin tüm mahallelerinde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, sorunları ve çözüm yollarını birlikte konuşmaya devam edeceğiz" dedi.