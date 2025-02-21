Didim Belediye Başkanı'ndan Yangın Mağdurlarına Destek

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(AYDIN)- Didim Akköy Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören aileye, Belediye Başkanı Hatice Gençay sahip çıktı. Başkan Gençay, "Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği sağlayacağız. Dayanışma ve birlik içinde bu zor günleri birlikte aşacağı" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, geçen günlerde Akköy Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören evde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından evi yanan aileyi ziyaret eden Başkan Gençay, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği sağlayacağız"

Mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Gençay, "Akköy Mahallemizde meydana gelen yangın sonrası evi zarar gören hemşehrilerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği sağlayacağız. Dayanışma ve birlik içinde bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.