Didim Belediyesi Projelerini Belfor'da Tanıttı - Son Dakika
Didim Belediyesi Projelerini Belfor'da Tanıttı

17.04.2026 12:18  Güncelleme: 13:10
Didim Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyecilik Forumu'nda, sürdürülebilirlik ve sosyal belediyecilik alanında projelerini tanıttı. Forumda, 225 proje paylaşılırken, Didim Belediyesi temsilcileri de konuşmalar yaptı.

(AYDIN)- Didim Belediyesi, sürdürülebilirlik ve sosyal belediyecilik alanındaki projeleriyle Belediyecilik Forumu'nda yer aldı. Foruma, Didim Belediyesi adına Park ve Bahçeler Müdürü Gamze Öksüz ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Kader Ercan katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyecilik Forumu (BELFOR), yerel yönetimler arasında iş birliğini güçlendirmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Forum kapsamında Türkiye genelinden 225 proje katılımcılarla paylaşıldı. Foruma, Didim Belediyesi adına Park ve Bahçeler Müdürü Gamze Öksüz ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Kader Ercan katıldı.

Hedef, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması

Gamze Öksüz, "Belediyecilikte Tarım, Üretim ve Sürdürülebilirlik Modeli" ile ilgili sunum yaptı. Kader Ercan ise "Didim Yerel Eşitlik ve Kadın Odaklı Sosyal Politika Modeli" kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sunumda, kadınlara ve ailelere yönelik sosyal destek mekanizmaları ile toplumsal eşitliği güçlendiren uygulamalar öne çıktı. Farklı kentlerden belediyelerin katılım sağladığı forumda, yerel yönetimlerin geliştirdiği projeler karşılıklı olarak değerlendirildi. Program boyunca belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılırken, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflendi.

"Hizmet kalitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıran bu tür organizasyonlar, kentlerimizin daha yaşanabilir hale gelmesine katkı sunuyor. Didim Belediyesi olarak çevreye duyarlı ve sosyal belediyecilik anlayışımızla geliştirdiğimiz projeleri paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda diğer belediyelerin başarılı uygulamalarından ilham alarak hizmet kalitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi Projelerini Belfor'da Tanıttı - Son Dakika

SON DAKİKA: Didim Belediyesi Projelerini Belfor'da Tanıttı - Son Dakika
