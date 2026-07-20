Didim Belediyesi, Kent Lokantaları ile Dayanışmayı Büyütüyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi Kent Lokantaları, açıldığı günden bu yana yaklaşık 193 bin öğün sıcak yemeği vatandaşlarla buluşturdu. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Burada yalnızca sıcak yemek sunmuyor; dayanışmayı büyütüyor, halkımızın yaşamına dokunan bir hizmet anlayışını sürdürüyoruz" dedi.

Didim Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları, uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli yemek hizmetiyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Didim ve Akbük'te hizmet veren Kent Lokantaları, öğrencilerden emeklilere, çalışanlardan ailelere kadar toplumun her kesimini aynı sofrada buluşturarak dayanışmayı büyütüyor.

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 193 bin öğün sıcak yemek hizmeti sunan Kent Lokantaları, yalnızca uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmakla kalmıyor; paylaşmanın, dayanışmanın ve eşit hizmet anlayışının güçlü bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Gençay, Kent Lokantaları'nın yalnızca yemek sunan bir hizmet noktası olmadığını belirterek, "Kent Lokantaları, sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli uygulamalarından biridir. Burada yalnızca sıcak yemek sunmuyor; dayanışmayı büyütüyor, halkımızın yaşamına dokunan bir hizmet anlayışını sürdürüyoruz. Herkesin sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı gıdaya erişebildiği bir Didim için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.