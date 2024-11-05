Didim Belediyesi Kış Öncesi Ağaç Budama Çalışmalarına Başladı

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(AYDIN)- Didim Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ilçe genelinde ağaç budama çalışması başlattı.

Didim Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanı içerisindeki cadde ve sokaklarda bulunan ağaçların daha sağlıklı büyümesi için ilçe genelinde budama çalışması başlattı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizde cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlarımızın daha sağlıklı büyümeleri için budama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi.