Didim Belediyesi'nden 8 Mart Kapsamında Bilgilendirme Standı

(AYDIN)- Didim Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bilgilendirme standı kurdu. Didim Merkez Camii önünde kurulan stantta vatandaşlara, kadın hakları ve kadınlara yönelik destek mekanizmaları hakkında bilgiler verildi.

Etkinlik kapsamında görevli ekipler tarafından kadınların hakları, Didim Belediyesi'nin kadınlara yönelik sunduğu hizmetler ve ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek destek noktaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurulan stantta, kadınların sosyal ve hukuki hakları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanırken, belediye bünyesinde sunulan danışmanlık ve destek hizmetleri de tanıtıldı.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, kadınların güçlenmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için yerel yönetimler olarak önemli sorumluluklarımız bulunuyor. Didim Belediyesi olarak kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.