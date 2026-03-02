Didim Belediyesi Ekiplerinden Akbük'te Yol Düzenleme Çalışması

(AYDIN) - Didim Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akbük Mahallesi'nde yol düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Didim Belediyesi, Akbük Mahallesi'nde halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik saha çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mahallede ihtiyaç duyulan noktalarda yol düzenleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilirken; çevre düzenlemeleriyle yaşam alanlarının daha konforlu ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Planlı şekilde sürdürülen çalışmalarla mahalle genelinde hem ulaşım kolaylaştırılıyor hem de çevresel görünüm güçlendiriliyor.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, faaliyetlere ilişkin, "Akbük Mahallemizde halkımızın yaşam konforunu artırmak için ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yol düzenleme ve çevre iyileştirme çalışmalarımızı planlı ve kararlı biçimde devam ettiriyoruz. Halkımızın güvenli ve düzenli bir çevrede yaşaması önceliğimizdir. Didim'in her mahallesinde olduğu gibi Akbük'te de hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz" diye konuştu.