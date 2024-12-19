Didim Belediyesi'nden Aromatik Bitki Yağları Satışı - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nden Aromatik Bitki Yağları Satışı

Didim Belediyesi\'nden Aromatik Bitki Yağları Satışı

Didim Belediyesi, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda üretilen bitkilerin yağlarını Didyma markası ile semt pazarlarında vatandaşlara sunuyor. Nane, kekik, biberiye, kantaron, lavanta yağları ve delice zeytinyağı satışa çıkıyor.

19.12.2024 09:12  Güncelleme: 09:14
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(AYDIN)- Didim Belediyesi tarafından Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda üretilen bitkilerin yağları, Didyma markası ile semt pazarlarında vatandaşlarla buluşturuluyor.

Didim Belediyesi'ne ait Akköy Kocabahçe Mevkiinde kurulan Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda üretilen aromatik ve tıbbi bitkilerden elde edilen yağlar, "Didyma" markası adı altında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından cumartesi ve çarşamba pazarlarına kurulan stantta, nane, kekik, biberiye, kantaron, lavanta yağları ve delice zeytinyağı satışa sunuldu.

Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizde kurulan cumartesi ve çarşamba pazarlarında koymuş olduğumuz stantlarımız ile belediyemize ait Didyma markalı ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirip, satışını yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ürünlerimizi halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediyesi'nden Aromatik Bitki Yağları Satışı - Son Dakika

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