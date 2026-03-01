Didim'de Vatandaşlara Baharın Simgesi Marteniçka Bileklikler Dağıtıldı

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından hazırlanan marteniçka bileklikler, Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtıma katılan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Marteniçka bilekliklerimizi hemşehrilerimizle paylaşarak baharın bereketini ve umudunu birlikte karşılamak istedik. Tüm halkımıza sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bahar diliyorum" dedi.

Cumartesi Pazarı'nda gerçekleştirilen dağıtım programında Gençay, marteniçka bileklikleri hem pazar esnafına hem de alışveriş yapan Didimlilere takdim etti. Dağıtım sırasında tezgahları tek tek ziyaret eden Gençay, esnaf ve halkla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Gençay, "Didim Belediyesi olarak hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de esnafımızın emeğini koruyan adımlar atıyoruz. Marteniçka bilekliklerimizi hemşehrilerimizle paylaşarak baharın bereketini ve umudunu birlikte karşılamak istedik. Tüm halkımıza sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bahar diliyorum" diye konuştu.

Kırmızı ve beyaz renkleriyle umut, sağlık ve bereketi temsil eden bileklikler; pazarda renkli görüntüler oluştururken, etkinlik hem esnaf hem de halk tarafından ilgiyle karşılandı.

Ziyaret sırasında pazar esnafı, pazar yerindeki aracılık sisteminin kaldırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Gençay'a teşekkür etti. Düzenlemenin hem üreticiler hem de halk açısından olumlu sonuçlar doğurduğu ifade edildi.