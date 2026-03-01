Didim'de Vatandaşlara Baharın Simgesi Marteniçka Bileklikler Dağıtıldı - Son Dakika
Didim'de Vatandaşlara Baharın Simgesi Marteniçka Bileklikler Dağıtıldı

01.03.2026 10:07  Güncelleme: 10:46
Didim Belediyesi, Cumartesi Pazarı'nda marteniçka bileklikleri dağıtarak baharın bereketini ve umudunu halkla paylaştı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinlikle hem kültürel değerleri yaşatmayı hem de esnafın emeğini korumayı amaçladıklarını vurguladı.

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından hazırlanan marteniçka bileklikler, Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlara dağıtıldı.

Cumartesi Pazarı'nda gerçekleştirilen dağıtım programında Gençay, marteniçka bileklikleri hem pazar esnafına hem de alışveriş yapan Didimlilere takdim etti. Dağıtım sırasında tezgahları tek tek ziyaret eden Gençay, esnaf ve halkla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Gençay, "Didim Belediyesi olarak hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de esnafımızın emeğini koruyan adımlar atıyoruz. Marteniçka bilekliklerimizi hemşehrilerimizle paylaşarak baharın bereketini ve umudunu birlikte karşılamak istedik. Tüm halkımıza sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bahar diliyorum" diye konuştu.

Kırmızı ve beyaz renkleriyle umut, sağlık ve bereketi temsil eden bileklikler; pazarda renkli görüntüler oluştururken, etkinlik hem esnaf hem de halk tarafından ilgiyle karşılandı.

Ziyaret sırasında pazar esnafı, pazar yerindeki aracılık sisteminin kaldırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Gençay'a teşekkür etti. Düzenlemenin hem üreticiler hem de halk açısından olumlu sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA

