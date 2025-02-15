Didim Belediyesi'nden 'Mahallemi Dinliyorum' Projesi

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(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Mahallemi Dinliyorum" projesi kapsamında Hisar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Didim'de "Mahallemi Dinliyorum" projesi devam ediyor. Proje kapsamında Hisar Mahallesi'nde bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik, Kaan Topçuoğulları, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Gençay, vatandaşların sorunlarına çözüm önerileri sundu. Hatice Gençay, ziyarete ilişkin, "Hisar Mahallesi Toplantısı'nda komşularımızla bir araya geldik. Didim'i birlikte yönetmek için söz hakkını vatandaşlarımıza bırakıyor, katılımcı bir yönetim anlayışıyla dayanışmayı büyütüyoruz. Ortak akılla, ortak çözümler üretiyoruz. Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, kadınların sokaklarında özgürce yürüdüğü, herkesin huzurla yaşadığı bir Didim için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.