"Didim Belediyesi Şiddet ve Tacize Karşı Tutum Belgesi" İmzalandı

24.01.2026 10:15  Güncelleme: 11:48
Didim Belediyesi, şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkesini benimseyen bir tutum belgesi için imza töreni düzenledi. Belge, eşitlikçi bir çalışma ortamı sağlama hedefini taşıyor ve şiddet içeren davranışlara karşı kararlılığı pekiştirmeyi amaçlıyor.

(AYDIN)- Didim Belediyesi tarafından hazırlanan "Şiddet ve Tacize Karşı Tutum Belgesi" için imza töreni düzenlendi. Belgeyle birlikte, çalışma yaşamında ve yerel yönetim uygulamalarında şiddet ve tacizin her türüne karşı sıfır tolerans ilkesi benimsendi.

Didim Belediyesi, "Didim Belediyesi Şiddet ve Tacize Karşı Tutum Belgesi" için imza töreni düzenlendi. Kurumsal düzeyde farkındalık oluşturmayı ve eşitlikçi, saygı temelli bir çalışma ortamını güçlendirmeyi amaçlayan belge, Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından imzalandı. Belgeyle birlikte, 'şiddet ve tacizin her türüne karşı sıfır tolerans' ilkesi benimsendi.

Didim Belediyesi DİGEM Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında eşitlikçi ve saygı temelli kısa bir tiyatro gösterimi sahnelendi.

"Şiddet, hayatın hiçbir alanında kabul edilemez"

İmza töreninde konuşan Başkan Hatice Gençay, "Bugün imzaladığımız Şiddet ve Tacize Karşı Tutum Belgesi, ILO 190 ve daha önce imzaladığımız Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) doğrultusunda hazırlanmıştır. CEMR kapsamındaki yükümlülüklerimizi uzun süredir kararlılıkla yerine getiriyor, bu alandaki çalışmalarımızı istikrarlı biçimde sürdürüyoruz. Bugün attığımız adım, bu sürecin doğal ve güçlü bir devamıdır. Didim Belediyesi olarak şiddete karşı tavrımızı açıkça ortaya koyuyor ve bunu kurumsallaştırıyoruz. Şiddet, hayatın hiçbir alanında kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yerel eşitlik eylem planı hazırlanacak

Fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik baskı, ekonomik şiddet, tehdit, kontrol ve yıldırma gibi tüm davranışların bu yaklaşımın kapsamında olduğunu vurgulayan Başkan Gençay, "Bu anlayış toplumun yalnızca bir kesimini değil, tamamını kapsar. Didim Belediyesi, şiddete maruz kalanların yanında durur; şiddet içeren davranışlar karşısında ise sorumluluk almaktan geri durmaz. Bu ilke, belediyemizde görev yapan herkes için bağlayıcıdır. Aykırı durumlar hukuki çerçevede kayıt altına alınacak ve gerekli süreçler kararlılıkla işletilecektir" diye konuştu.

Başkan Gençay ayrıca, 8 Mart'a kadar mevcut durum tespitinin yapılacağını, kasım ayına kadar ise Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanacağını belirtti. Gençay bu süreçte eğitimler, anketler, seminerler ve çalıştayların düzenleneceğini, çalışmaların ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini ifade etti.

Başkan Gençay, "Hazırlanacak Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) daha önce imzalanan CEMR kapsamında bir çalışma olmasıyla kadınların yerel karar alma mekanizmalarına eşit katılımını güçlendirecek, kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkını güvence altına alacak ve sürdürülebilir eşitlik politikalarını kurumsallaştıracağız. Bu belgeyi imzalayan öncü belediyeler arasında yer almak bizim için gurur verici. İnsan onurunu esas alan bu duruştan geri adım atmayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Gençay, "Şiddet ve Tacize Karşı Tutum Belgesi"ni imzaladı.

Kaynak: ANKA

