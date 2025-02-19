Didim Belediyesi'nden Ulaşım Konforunu Artırma Çalışmaları

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(AYDIN) - Didim Belediyesi, ilçedeki ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yapım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Fevzipaşa Mahallesi 4025,4026, 4028 ve 4046 sokaklarda yol düzenleme ve genişletme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Fevzipaşa Mahallesi 4025, 4026, 4028 ve 4046 Sokaklarda yol düzenleme ve genişletme çalışmalarımızı tamamladık. Daha konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.