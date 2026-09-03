Didim Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor - Son Dakika
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Didim Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor

Didim Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor
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Didim Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik, bakım, çevre düzenlemesi ve ilaçlama çalışmaları başlattı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitime başlaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda kapsamlı temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında okul bahçeleri yeni yıla hazırlanıyor.

Didim Belediye ekipleri tarafından ilçe genelindeki okullarda yürütülen çalışmalar kapsamında okul bahçelerinde temizlik ve mıntıka çalışmaları gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin eğitim gördüğü alanların daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla ot temizliği ve ağaç budama çalışmaları da yapılıyor. Okul bahçeleri ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra yıkama işelmleriyle okul çevrelerinin temizliği destekleniyor.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim hayatlarına başlayabilmeleri amacıyla okullarda ilaçlama çalışmaları da yürütülüyor. Temizlikten çevre düzenlemesine, yıkamadan ilaçlamaya kadar gerçekleştirilen çalışmalarla okulların yeni döneme temiz, düzenli ve sağlıklı koşullarda hazırlanması hedefleniyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM HAYATLARINA GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMALARINI İSTİYORUZ"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, çocukların ve gençlerin eğitim gördükleri ortamların temiz, sağlıklı ve güvenli olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Öğrencilerimizin yeni eğitim yılına temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda başlaması bizim için büyük önem taşıyor. Eğitim hayatlarının güzel bir başlangıçla başlamasına katkı sunmak amacıyla ilçe genelindeki okullarımızda gerekli temizlik, bakım, çevre düzenlemesi ve ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm öğrencilerimize güzel ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor - Son Dakika

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