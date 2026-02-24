Didim Belediyesi'nden Akbük'te İftar Programı

(AYDIN) – Didim Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde düzenlediği iftar programlarını, Akbük Mahallesi'nde sürdürdü.

Didim Belediyesi, mahallelerde düzenlediği iftar programları kapsamında bu kez Akbük Mahallesi'nde halkla bir araya geldi. Akbük Limanı'nda gerçekleştirilen iftar programına Belediye Başkanı Hatice Gençay da katıldı.

Yoğun katılımın olduğu programda Gençay, vatandaşlara yemek ikramında bulundu ve mahalle sakinleriyle yakından ilgilendi. Kalabalık sofralarda buluşan Didimlilerin oruçlarını birlikte açtığı programda samimi görüntüler oluştu.

"Halkımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Programda konuşan Gençay, "Ramazan ayı; birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Akbük Mahallemizde halkımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızın ramazan ayını huzur ve bereket içinde geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.