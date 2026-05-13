Didim Belediyesi'nin Çalışmaları, Sağlıklı Kentler Forumu'nda Anlatıldı

(AYDIN) - Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İstanbul'da düzenlenen Sağlıklı Kentler Forumu'nda, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını anlattı.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen Sağlıklı Kentler Forumu kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda çevre, sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle mücadele ve sağlıklı kentleşme konularında çeşitli sunumlar yaparken; Didim Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; çevre düzenlemeleri, sıfır atık uygulamaları, yeşil alan çalışmaları ve sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusunda yürütülen projelere ilişkin bilgi verildi.

GENÇAY'DAN FORUM DEĞERLENDİRMESİ

Belediye Başkanı Hatice Gençay, Sağlıklı Kentler Forumu'nun belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı açısından önemli bir platform olduğunu ifade etti. Gençay, çevre ve sürdürülebilirlik alanında yürütülen çalışmaların farklı platformlarda paylaşılmasının önemine dikkati çekerek, doğayla uyumlu ve sağlıklı bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

DİDİM'İN ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT VİZYONU PAYLAŞILDI

Sağlıklı Kentler Forumu'nda farklı belediyeler tarafından yürütülen örnek uygulamalar değerlendirilirken, kentlerin çevre odaklı projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Didim Belediyesi, çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilir kent anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla farklı platformlarda yer almaya ve deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor.