Didim Belediyesi, sivrisinekle mücadeleyi larva döneminde gece gündüz sürdürüyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi, vektörle mücadele çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Özellikle sivrisineklerin larva döneminde yoğunlaştırılan çalışmalar kapsamında ekipler üreme alanlarını kontrol ederek, planlı ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor.

Didim Belediyesi, çalışma takvimi doğrultusunda ilçe genelinde vektörle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Sivrisineklerin larva döneminde kontrol altına alınmasının daha etkili sonuç verdiği belirtilirken, ekipler olası üreme alanlarında düzenli kontroller gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında saksı altlıkları, kovalar, bidonlar, bodrumlar, rögarlar, mazgallar, açık bırakılan kaplar ve su birikintilerinin bulunduğu alanlarda ilaçlama yapılıyor.

Ekipler, özellikle durgun su bulunan noktaları kontrol ederek sivrisineklerin üreme alanlarının oluşmasını önlemeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

SAHADAKİ MÜCADELEYE VATANDAŞ DESTEĞİ

Sivrisineklerle mücadelede belediye ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra vatandaşların alacağı basit önlemler de önem taşıyor. Karaya çekilmiş teknelerde su birikmesine izin verilmemesi, kullanılmayan araç lastiklerinde su birikintilerinin kontrol edilmesi, çatı olukları ve giderlerin açık tutulması gerekiyor. Boş bırakılan, üzeri örtülmeyen veya suyu tahliye edilmeyen yüzme havuzlarının da sivrisinekler için üreme alanına dönüşebileceğine dikkat çekiliyor.

"MÜCADELEDE HALKIMIZIN DESTEĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, vektörle mücadele çalışmalarının ilçe genelinde gece ve gündüz sürdüğünü belirterek, "Sivrisinekler yalnızca rahatsızlık oluşturmuyor, aynı zamanda çeşitli hastalıkların taşınmasına da neden olabiliyor. Didim'de sivrisineklerin önemli bir bölümü, ev ve iş yerlerimizin yakınındaki durgun sularda çoğalıyor. Bu nedenle ekiplerimizle birlikte larva döneminden itibaren kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz. Ancak bu mücadelede halkımızın alacağı önlemler de büyük önem taşıyor. Su birikintilerinin oluşmasını önleyerek ekiplerimizin çalışmalarına destek olabiliriz. Didim'in her noktasında gece gündüz sahadayız ve halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.