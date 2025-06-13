Aydın'ın Didim ilçesinde drift yapan otomobilin sürücüsüne 46 bin 392 lira para cezası kesildi.
Akbük Mahallesi'nde bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce tespit edilen sürücü Y.Y'ye (23) 46 bin 392 lira para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Didim'de Drift Yapan Sürücüye Çıkan Ceza - Son Dakika
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