Didim Belediyesi, Balat Mahallesi'nde İftar Sofrası Kurdu

(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye tarafından Balat Mahallesi'nde kurulan iftar programına katıldı. Gençay, "Bu mübarek ayın ruhunu mahallelerimizde birlikte yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi mahallelerde düzenlediği iftar programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Balat Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri bir araya gelerek, oruçlarını birlikte açtı. Programa, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da katıldı.

Programın ardından gerçekleştirilen geleneksel ramazan etkinlikleri ise özellikle çocuklar ve aileler için keyifli anlara sahne oldu.

Gençay, "Ramazanın bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hemşehrilerimizle aynı sofrada yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mübarek ayın ruhunu mahallelerimizde birlikte yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.