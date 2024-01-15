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Didim'de kaçırılma iddiasıyla ilgili genç kızın senaryo olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Didim'de kaçırılma iddiasıyla ilgili genç kızın senaryo olduğu ortaya çıktı

Didim ilçesinde ailesine çalıştığı kuaförün önünden kaçırıldığını ve bir depoda tutulduğunu iddia eden G.N.S.'nin polis ekiplerince bulunmasıyla ilgili yapılan açıklamada, iddiaların G.N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı. Polis, kaçırılma olayıyla ilgili herhangi bir iz bulunamadığını belirtti.

Didim\'de kaçırılma iddiasıyla ilgili genç kızın senaryo olduğu ortaya çıktı
15.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 11:57
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AYDIN'ın Didim ilçesinde ailesine çalıştığı kuaförün önünden kaçırıldığını ve bir depoda tutulduğunu telefonla arayarak haber veren G.N.S.'nin (17) polis ekiplerince bir sokakta bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "İddiaların G.N.S., tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" dedi.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan G.N.S., iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobildeki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Bir süre sonra annesini telefonla arayan G.N.S., 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım istedi. Aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, G.N.S.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca, olayı duyan G.N.S.'nin yakınları sosyal medyadan paylaşım yaparak, bulunması için yardım çağrısında bulundu. Mavişehir Mahallesi'nde sokakta yürürken polis ekipleri tarafından bulunan G.N.S., ailesine teslim edildi.

'HAZIRLANMIŞ BİR SENARYODAN İBARET'

Polis ekipleri G.N.S.'yi Didim Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta tek başına buldu. G.N.S. polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah saatlerinde kendisini sokakta bırakarak kaçtığını söyledi. G.N.S., ailesine teslim edildi. Polis, genç kızın ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, yapılan araştırmada kaçırılma olayıyla ilgili herhangi bir ize rastlanmadı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunan G.N.S isimli kişi polisimiz tarafından saat 02.00'de bulunarak ailesine teslim edildi. İddiaların ise G.N.S., tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Didim'de kaçırılma iddiasıyla ilgili genç kızın senaryo olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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