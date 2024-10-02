Didim'de kadın cinayeti: Eski eş tutuklandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde eski eşi Sibel Aygan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde dün yaşanan olayla ilgili Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan şüpheli M.Y (43), emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan M.Y, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Boşandığı eşi M.Y. tarafından tabancayla vurulduğu belirtilen Sibel Aygan (33) kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan M.Y. ise Milas'ta yakalanmıştı.