Didim'de kayıp kişi ölü olarak bulundu

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Aydın'ın Didim ilçesinde 14 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan 78 yaşındaki kişi, ölü olarak bulundu.

14 Temmuz'da Fevzipaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve demans hastası olduğu belirtilen Fahri Kıroğlu'ndan (78) haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarını geniş alana yayan polis ve jandarma, Kıroğlu'nu Bafa Gölü'nün kenarında ölü olarak buldu.

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.