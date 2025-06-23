YANGINLAR KONTROL ALTINDA; 30 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Didim ilçesinde iki farklı noktada çıkan maki yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 30 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Mert CONA/ AYDIN,
Son Dakika › Güncel › Didim'de Maki Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?