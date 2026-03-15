Didim Belediyesi, Miletos'ta "Matematik ve Umut" Buluşmasına Ev Sahipliği Yaptı

15.03.2026 09:46  Güncelleme: 10:50
Didim Belediyesi, 14 Mart Dünya Matematik Günü'nde Miletos'ta 'Matematik ve Umut' temalı bir buluşma gerçekleştirdi. Etkinliğe birçok akademisyen ve vatandaş katıldı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, matematiğin önemine ve barışa vurgu yaptı.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, 14 Mart Dünya Matematik Günü'nde bilimin ve düşüncenin kadim merkezlerinden Miletos'ta, UNESCO'nun "Matematik ve Umut" temalı buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Antik dönemin önemli filozof ve matematikçilerinden Thales'in yetiştiği kent olarak bilinen Miletos'ta UNESCO tarafından gerçekleştirilen "Matematik ve Umut" temalı etkinliğe ev sahibi Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın yanı sıra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Üreten, KBGV Onursal Başkanı Faruk Pekin, Amerikan Hastanesi Nöroşirurji Uzmanı Prof. Dr. Talat Kırış, Tekno Girişimçi Füsun Nebil, İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Nesin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

14 Mart Dünya Matematik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Thales'ten bu yana insanlığın düşünce ufkunu genişleten matematiğin ilham veren gücü, akademisyenler ve bilim insanlarının katkılarıyla paylaşıldı. Ardından ödüllü resim ve kompozisyon eserleri vatandaşlarla buluştu.

Etkinlikte konuşan Gençay, şunları söyledi:

"Miletos'un bilge düşünürü Thales, yüzyıllar önce belki de tam bu noktada, şöyle söyler: 'Her şeyin yok olduğu anda bile umut vardır'. İşte bu sözden hareketle 'Matematik ve Umut' temasıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Dünya Matematik Günü etkinliğinde, sizlerle bir arada olmak ve böyle anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Didim'e, Miletos'a hoş geldiniz."

Evreni anlama merakının soruya, sorunun düşünceye, düşüncenin ise bilgiye dönüştüğü büyük zihinsel devrimin başladığı bu topraklarda; bu düşünce geleneğinin öncüsü olan Milet Felsefe Okulu'nun kurucusu, filozof ve matematikçi Thales, insanlığın doğayı anlamaya yönelik büyük yürüyüşünün öncülerinden biriydi. O, evrene yalnızca hayranlıkla bakmakla yetinmedi; onu anlamaya çalıştı. Doğayı gözlemledi, sorular sordu, düşünceyi sistemli bir bilgiye dönüştürmenin yollarını aradı. Böylece, matematik adını alan evrensel dilin ilk adımlarından biri, bu topraklarda atılmış oldu. Miletos'ta; Thales ile başlayan doğayı akılla anlama çabası, Anaksimandros ve Anaksimenes ile gelişmiş; Hekataios gibi düşünürlerle de dünyanın ve insanlığın hikayesini anlamaya yönelen daha geniş bir bilgi ufkuna dönüşmüştür. Bu nedenle Miletos, önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir kadim kent olmanın yanında; insan aklının sorgulamaya başladığı, insanlık düşünce mirasının bir anlamda doğduğu yer olarak kabul görmektedir.

"Bilimin ve umudun gerçekten hayat bulabilmesi için insanlığın ihtiyaç duyduğu en temel şey; barıştır"

Değerli katılımcılar, insan evreni anlamaya başladıkça karanlık biraz daha azalır. Belirsizlik yerini bilgiye bırakır. ve bilgi, insanlığa bir ufuk açar ki; tam da burada umut doğar.  Bugün Dünya Matematik Günü'nü Miletos'ta kutlarken, aslında insanlığın akıl, bilim ve umutla kurduğu bu uzun yolculuğu da selamlıyoruz. Didim olarak bu kadim mirasa ev sahipliği yaparken, tarihin ve bilimin ışığını geleceğe taşımanın sorumluluğunu hissediyoruz. ve biliyoruz ki matematiğin, bilimin ve umudun gerçekten hayat bulabilmesi için insanlığın ihtiyaç duyduğu en temel şey; barıştır. 'Matematik ve Umut' temasının insanlık için gerçek anlamını bulabilmesi ancak barışın egemen olduğu bir dünyada mümkündür. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün o evrensel çağrısını paylaşmak istiyorum: 'Yurtta barış, dünyada barış.'

"İlber Ortaylı'yı saygı ve rahmetle anıyorum"

Günümüz dünyasında, bilimin, aklın ve insanlığın onca yüzyıllık birikimine rağmen, savaşın hala bir çözüm yolu gibi sunulması karşısında bu anlamlı buluşmanın, Miletos'un kadim bilgeliğinden ilham alarak insanlığa umut ve barış taşımasını diliyor, dün aramızdan ayrılan, tarihi hepimiz sevdirmiş değerli akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı da saygı ve rahmetle anıyorum."

Etkinlikte konuşan akademisyenler ve bilim insanları da matematiğin yalnızca bir bilim dalı değil; insanlığın ilerlemesini sağlayan evrensel bir düşünce dili olduğuna dikkati çekti. Panelin sonunda katılımcılara Gençay tarafından plaket takdim edildi.

Etkinliğin ardından Miletos Antik Kenti önünde iftar programı gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

