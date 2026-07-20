Didim Belediyesi, Ortak Yaşam Alanlarını Daha Konforlu Hale Getiriyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda yürüttüğü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında çocuk oyun grupları, spor aletleri, oturma bankları ve park donatılarını yenileyerek, ortak yaşam alanlarını daha güvenli ve kullanışlı hale getiriyor.

Didim Belediyesi, çocukların güvenle oyun oynayabildiği, gençlerin spor yapabildiği ve ailelerin keyifle vakit geçirebildiği parkların bakımını planlı bir program doğrultusunda sürdürüyor. Bakım çalışmalarıyla hem mevcut donatıların kullanım ömrü uzatılıyor hem de ortak yaşam alanlarının estetik görünümü korunuyor.

Çalışmalar kapsamında parklardaki oturma bankları, çocuk oyun grupları, spor aletleri ile park donatıları bakım ve onarımdan geçirildi. Kullanıma bağlı olarak yıpranan alanlarda gerekli yenilemeler gerçekleştirilerek, parkların daha güvenli ve konforlu şekilde kullanılmasına katkı sağlandı.

"ORTAK YAŞAM ALANLARIMIZI ÖZENLE KORUYORUZ"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, parkların yalnızca dinlenme alanı değil, kent yaşamının önemli buluşma noktalarından biri olduğunu belirterek, "Parklarımız; çocuklarımızın oyun oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı ve ailelerimizin bir araya geldiği ortak yaşam alanlarımızdır. Bu nedenle bakım ve onarım çalışmalarımızı belirli bir program dahilinde sürdürüyor, parklarımızı her zaman güvenli, düzenli ve kullanışlı halde tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.