Didim Belediyesi Ekiplerinden Plajlarda Yoğun Mesai

(AYDIN) - Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki plajlarda kum eleme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Didim Belediyesi ekipleri, halkın yaz sezonunu daha temiz, düzenli ve konforlu alanlarda geçirebilmesi amacıyla sahillerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2. Koy, 3. Koy, Tuntaş Plajı, Altınkum ve Tavşanburnu Tabiat Parkı bölgelerinde kum eleme ve genel plaj temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Dünyaca ünlü sahillerimizin hem güzelliğini korumak hem de temiz kalmasını sağlamak için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Halkımızın ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin yaz sezonunu sağlıklı, temiz ve konforlu bir ortamda geçirebilmesi için sahillerimizdeki bakım ve temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.