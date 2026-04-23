Didim Belediyesi, Turizm Haftası'nda Kültür, Lezzet ve Ritmi Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi, Turizm Haftası'nda Kültür, Lezzet ve Ritmi Buluşturdu

23.04.2026 09:14  Güncelleme: 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, Turizm Haftası dolayısıyla Apollon Tapınağı çevresinde yerel lezzetler ve kültürel performansların sergilendiği bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, bu organizasyonun yerel ekonomiye katkı sağlarken Didim'in tanıtımını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin Turizm Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, kültür, lezzet ve ritim Apollon Tapınağı çevresinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bu organizasyonlarla hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de Didim'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Apollon Tapınağı çevresinde gerçekeşen Turizm Haftası etkinliğine Gençay'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizm sektörü paydaşları ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında ilçede faaliyet gösteren dernekler tarafından açılan stantlarda, kente özgü yöresel lezzetler tanıtıldı. Katılımcılar, bölgenin gastronomik zenginliğini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca sahnelenen ritim gösterileri ve kültürel performanslar, programa renk kattı. Gençay da etkinlik alanında şeflerle birlikte yöresel yemeklerin hazırlanmasına eşlik etti.

Gençay, "Didim yalnızca denizi, güneşi ve doğal güzellikleriyle değil; aynı zamanda köklü tarihi, kültürel mirası ve zengin mutfak kültürüyle de öne çıkan bir kenttir. Turizm Haftası kapsamında Apollon Tapınağı gibi önemli bir tarihi mirasın çevresinde böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmek bizim için büyük bir gurur. Bu organizasyonlarla hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de Didim'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Katılım sağlayan tüm halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Apollon Tapınağı, Didim Belediyesi, Turizm Haftası, Hatice Gençay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi, Turizm Haftası'nda Kültür, Lezzet ve Ritmi Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:36:34. #7.12#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi, Turizm Haftası'nda Kültür, Lezzet ve Ritmi Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.