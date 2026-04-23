Didim Belediyesi, Turizm Haftası'nda Kültür, Lezzet ve Ritmi Buluşturdu

(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin Turizm Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, kültür, lezzet ve ritim Apollon Tapınağı çevresinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bu organizasyonlarla hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de Didim'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Apollon Tapınağı çevresinde gerçekeşen Turizm Haftası etkinliğine Gençay'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizm sektörü paydaşları ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında ilçede faaliyet gösteren dernekler tarafından açılan stantlarda, kente özgü yöresel lezzetler tanıtıldı. Katılımcılar, bölgenin gastronomik zenginliğini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca sahnelenen ritim gösterileri ve kültürel performanslar, programa renk kattı. Gençay da etkinlik alanında şeflerle birlikte yöresel yemeklerin hazırlanmasına eşlik etti.

Gençay, "Didim yalnızca denizi, güneşi ve doğal güzellikleriyle değil; aynı zamanda köklü tarihi, kültürel mirası ve zengin mutfak kültürüyle de öne çıkan bir kenttir. Turizm Haftası kapsamında Apollon Tapınağı gibi önemli bir tarihi mirasın çevresinde böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmek bizim için büyük bir gurur. Bu organizasyonlarla hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de Didim'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Katılım sağlayan tüm halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.