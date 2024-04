Didim\'de Turizm Haftası Renkli Etkinliklerle Kutlandı

Güncel

(AYDIN) Didim'de Turizm Haftası birbirinden renkli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Didim'de Turizm Haftası, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Didim Turizm Derneği ve Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu katkılarıyla düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Etkinliklere, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Turizm Derneği Melih Koyuncu, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Didim Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, Belediye Meclis üyeleri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruşu temsilcileri, turizmciler ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında, katılımcılar bisiklet, motosikletler ve City Bus ile birlikte Apollon Tapınağı'ndan Cumhuriyet Kent Meydanı'na giderken, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda başlayan kortej, şarkılar ve müzikler eşliğinde Altınkum Yalı Caddesi'nde son buldu.

Didimlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Yalı Caddesi'nde kurulan sahnede, dans, zeybek gösterileri ve su sporları gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Göreve geldikten sonra, böyle bir etkinlikte Kaymakamımız, Stklarımız ve Turizm Derneğimiz ile birlikte ev sahipliği yapıyor olmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Biz hep şunu söyledik, bundan sonra Didim'i hep beraber yöneteceğiz. Biz burada bugün turizm haftası dolayısıyla Turizm Derneği ile birlikte Sayın Kaymakamımızın öncülüğünde bunu başlatmış oluyoruz. İnşallah turizmimiz bu sene bereketli geçecek. Hem Didim'imize hem ülkemize büyük katkı sağlayacağız. Barış meşalemizi buradan yakacağımıza inanıyorum. Emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca da "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzüne, Didim'e, Turizm Haftası'nı kutlamak üzere hoş geldiniz. Burada Turizm Haftası'nı bu güzel etkinliklerle kutlamanın, sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Didim'de turizm dün olduğu gibi bugünde, yarında sivil toplum etkinlikleriyle otelleriyle, işletmeleriyle ve her şeyden önce turizm emekçileriyle birlikte sizlere hizmet etmeye, sizleri burada ağırlamaya ve sizleri her zaman olduğu gibi memleketlerinize güler yüzle yollamaya gayret etmeye devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz" diye konuştu.

2 gün daha sürecek program kapsamında bugün saat 15.00'te Altınkum sahilinde Beach Voleyball, 16.00'da ücretsiz ikramlar, 20.00'de Amfi Tiyatro bahçesinde Akrobasi Show, 21.00'de Amfi Tiyatro bahçesinde Dj Performans, 20 Nisan Cumartesi günü (yarın) 16.00'da Apollon Tapınağı çevresinde stantların açılışı, 18.00'de de Apollon Tapınağı çevresinde Kokteyl gerçekleştirilecek.