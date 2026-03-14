Didim'de Düzenlenen Kite-Wingfoil Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

2025–2026 TYF Yelken Ligi 2. Ayak Formula Kite-Wingfoil Türkiye Şampiyonası, Didim'de gerçekleştirilen final yarışlarının ardından sona erdi. Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl farklı kategorilerde üçüncü kez düzenlenen şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları Didim'de buluşturdu. Yarışlar, sportif rekabetin yanı sıra görselliğiyle de büyük beğeni topladı. Yarışların tamamlanmasının ardından Didim Amfi Tiyatro'da ödül töreni gerçekleştirildi. Törende, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

"Didim'in tanıtımına değer katıyor"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim, tarihi mirası, eşsiz doğası, zengin kültürü, tarımı ve turizm potansiyeliyle öne çıkan bir kent. Ulusal ölçekli etkinliklerde kendini göstererek sadece turizm ve tarih açısından değil, spor ve sporcular için de önemli bir merkez olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tür organizasyonlar hem sporun gelişmesine katkı sağlıyor hem de Didim'in tanıtımına değer katıyor. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.