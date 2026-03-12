Didim Belediyesi, Wingfoil Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

(AYDIN)- 2025–2026 TYF Yelken Ligi 2. Ayak Formula Kite – Wingfoil Türkiye Şampiyonası, Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, Didim'in maviliklerinde şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Formula Kite ve Wingfoil kategorilerinde yarışan sporcular, hızları ve teknik performanslarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, ilçede üçüncü kez farklı kategorilerde düzenlenen Türkiye Yelken Şampiyonası olma özelliğini taşıyor.

Belediye Başkanı Hatice Gençay organizasyona ilişkin, "Didim, doğası, rüzgarı ve deniziyle su sporları için son derece elverişli bir kent. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu tür büyük organizasyonlar hem sporun gelişmesine katkı sağlıyor hem de Didim'in tanıtımına önemli bir değer katıyor. Üçüncü kez farklı kategorilerde böyle önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmak bizler için ayrı bir gurur. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.