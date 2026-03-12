Didim Belediyesi, Wingfoil Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi, Wingfoil Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

12.03.2026 09:10  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025–2026 TYF Yelken Ligi 2. Ayak Formula Kite – Wingfoil Türkiye Şampiyonası, Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Sporcular kıyasıya mücadele ederken, organizasyon Didim'in tanıtımına da katkı sağlıyor.

(AYDIN)- 2025–2026 TYF Yelken Ligi 2. Ayak Formula Kite – Wingfoil Türkiye Şampiyonası, Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, Didim'in maviliklerinde şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Formula Kite ve Wingfoil kategorilerinde yarışan sporcular, hızları ve teknik performanslarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, ilçede üçüncü kez farklı kategorilerde düzenlenen Türkiye Yelken Şampiyonası olma özelliğini taşıyor.

Belediye Başkanı Hatice Gençay organizasyona ilişkin, "Didim, doğası, rüzgarı ve deniziyle su sporları için son derece elverişli bir kent. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu tür büyük organizasyonlar hem sporun gelişmesine katkı sağlıyor hem de Didim'in tanıtımına önemli bir değer katıyor. Üçüncü kez farklı kategorilerde böyle önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmak bizler için ayrı bir gurur. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi, Wingfoil Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 09:56:00. #7.12#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi, Wingfoil Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.