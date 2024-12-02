Didim\'de Zabıta Ekipleri Semt Pazarlarında Denetimlerde Bulundu

Güncel

(AYDIN)- Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında fiyat etiket kontrolü ile ölçü ayar denetimleri gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi, denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, ilçede kurulan semt pazarlarında fiyat etiket kontrolü ile ölçü ayar kontrolü ile ilgili denetimler gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın güvenilir, sağlıklı ve düzenli bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için Zabıta ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetimlerimiz ara vermeden devam edecektir" dedi.