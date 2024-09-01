Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı ve Kubat Konseriyle Kutlandı

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(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin organizasyonuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve Kubat konseriyle coşkuyla kutlandı.

Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında binlerce kişi Türk bayrakları ve meşalelerle Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'na yürüdü. Fener alayının ardından Kent Meydanı'nda kutlamalar Kubat Konseri ile devam etti. Belediye önünden başlayan fener alayına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Konser öncesi konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, şunları söyledi:

"Tarihe yön veren cesaret ve özgürlüğe adanmış bir milletin sarsılmaz duruşudur 30 Ağustos. Küllerinden doğan bir milletin zafer türküsüdür 30 Ağustos. Bağımsızlık ve özgürlük meşalesini daima önde taşıyan büyük zaferlerin mirasçısı Ulu Önder Atatürk'ün kahraman evlatları hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun kazandığı eşsiz zaferin 102. yılını kutlamanın onurunu mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Bu büyük zafer hepinize kutlu olsun. Milletimiz esarete asla boyun eğmeyeceğini, bağımsızlığından, özgürlüğünden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu büyük zaferin ardında yatan ruh, fedakarlık, cesaret, inanç ve vatan sevgisi ile dolu yüreklerin ortak mücadelesidir. 102 yıl önce kazanılan bu zafer milletimizin hürriyet ve bağımsızlık sevgisinin en güçlü sembolüdür. O gün canları pahasına bu vatanı savunan bağımsızlığını korumak için mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm, silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun."

Başkan Gençay'ın konuşmasının ardından Türk Halk Müziği sanatçılarından Kubat sahne aldı. Didim halkı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kubat ile birlikte coşkuyla kutladı. Konserin ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kubat'a çiçek takdim etti.