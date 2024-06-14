Didim'deki Makilik Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Didim'deki Makilik Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisinde çıkan makilik yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 80 personel ile müdahale edildi. Yangın sonucunda 64 hektarlık alan zarar gördü.

14.06.2024 20:07
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Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan ise 10 arazöz, 4 su tankeri ve 80 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında 64 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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