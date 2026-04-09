Didim Belediyesi Kadın Meclisi'nde Nisan Ayı Olağan Toplantısı
Didim Belediyesi Kadın Meclisi'nde Nisan Ayı Olağan Toplantısı

09.04.2026 09:11  Güncelleme: 09:56
Didim Belediyesi Kadın Meclisi, kadınlara yönelik projeleri değerlendirmek amacıyla nisan ayı olağan toplantısını düzenledi. Toplantıda kadınların yaşam kalitesini artıracak uygulamalar ve yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

(AYDIN)- Didim Belediyesi Kadın Meclisi, nisan ayı olağan toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Didim Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kadınlara yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Didim Belediyesi Kadın Meclisi, nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Didim Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hatice Gençay da katıldı. Toplantıda, kentte kadınlara yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönem projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı mevcut çalışmaların etkinliği değerlendirilirken, yeni dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında fikirler paylaşıldı. Katılımcılar, kadınların yaşam kalitesini artıracak uygulamaların önemine dikkat çekti.

Başkan Hatice Gençay, "Kadınların hayatın her alanında aktif, üretken ve güçlü bireyler olarak yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın Meclisimizin ortaya koyduğu fikirler ve projeler, kentimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Hep birlikte daha eşit, daha güçlü bir toplum inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel

