Didim, Tyf Yelken Ligi'nin Önemli Etaplarına Ev Sahipliği Yaptı

(AYDIN) - Didim Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Yelken Federasyonu 2025-2026 TYF Yelken Ligi yarışları kapsamında Didim, yıl boyunca farklı kategorilerde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

TYF Yelken Ligi kapsamında ILCA Türkiye Şampiyonası, IQ Foil Yıldızlar Kupası ile Formula Kite - Wingfoil Yıldızlar Kupası yarışları, Didim'de gerçekleştirildi. Organizasyonlar boyunca sahillerde renkli görüntüler oluştu, heyecan dolu anlar yaşandı.

DİDİM'DE YELKEN VE RÜZGAR HEYECANI

24-28 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Formula Kite - Wingfoil yarışlarında; Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çin, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sporcular da mücadele etti.

Sporcuların deniz üzerindeki performansları ve yarışların oluşturduğu atmosfer, kentte ilgiyle ve heyecanla takip edildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in spor ve turizm alanında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Kentimizin doğal güzelliklerini ve enerjisini böylesine değerli organizasyonlarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Didim'i sporun, turizmin ve sosyal yaşamın güçlü merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.