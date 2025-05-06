Dijital Bağımlılık Paneli Yapıldı

Afyonkarahisar'da "Dijital Bağımlılık ve Etkileri" paneli gerçekleştirildi.

Rıza Çerçel Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panel, Afyonkarahisar Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi iş birliğinde yapıldı.

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, panelin açılışında yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin hayatın her alanına nüfus ettiği bir çağda yaşandığını belirtti.

Teknoloji bizlere büyük kolaylıklar sağlamakla birlikte bilinçsiz kullanımı neticesinde bireysel ve toplumsal sorunlara yol açabildiğini dile getiren Kavas, şöyle konuştu:

"Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz arasında hızla yayılan dijital bağımlılık artık sadece bireysel bir mesele değil aynı zamanda toplumsal bir risk haline gelmiştir. Yeşilay olarak bizler bağımlılıkla her alanda mücadele ederken çağın getirdiği yeni tehditlere de dikkat çekmeyi ve bu konularda toplumsal farkındalık oluşturmayı görev biliyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz panelimizde bunun bir yansımasıdır."

Konuşmanın ardından Op.Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı'nın moderatörlüğündeki panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü İdris Kardaş ile klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu, bilişim çağında dezenformasyon, dijital bağımlılık ve önleyici koruyucu mücadeleler hakkında düşüncelerini paylaştı.

-" Gazeteler, televizyonlar, radyolar derken bugünde dijital alana kaymış"

Kardaş, paneldeki konuşmasında dezenformasyonun bugünün çağındaki en önemli meselelerinden biri olduğunu vurguladı.

Kavram olarak yeni olsa da dezenformasyonun aslında 'yalan' olduğuna dikkat çeken Kardaş, "Yalanın daha sistematik, kasıtlı, planlı ve programlı olduğundan bahsediyoruz. Bu dezenformasyon hikayesi, özellikle toplumları, milletleri ve devletleri bir şekilde yıpratmak için kullanılan bir araç olarak tasarlanmış. Bunu Hitler döneminde Naziler, yalanı ve dezenformasyonu yoğun bir propaganda aracı olarak kullanmışlar. O günden bugüne tabi bu gelişmiş, sürekli değişmiş. Gazeteler, televizyonlar, radyolar derken bugünde dijital alana kaymış. Bu dijital alan üzerinden dezenformasyon bir silah, saldırı ve propaganda aracı olarak ülkeleri, devletleri yıpratmak, bunları bir şekilde işgale ve etkiye hazır hale getirmek için kullanılan bir yöntem."ifadelerini kullandı.

Kardaş, Türkiye'de üç yıl önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan DMM'nin bütün kurumlarla iletişim halinde olduğunu belirterek dezenformasyonla ilgili yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Panelin ardından katılımcılara plaket takdim edildi.