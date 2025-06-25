Dijital Bağımlılık Yaz Tatilinde Artıyor - Son Dakika
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Dijital Bağımlılık Yaz Tatilinde Artıyor

25.06.2025 11:11
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Yeşilay Başkanı Dinç, yaz tatilinin dijital bağımlılık riskini artırdığını vurguladı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, yaz tatilinin dijital bağımlılık konusunda ciddi risklere ortam sağladığını, bu dönemin "yaz tadili" olarak görülmesinin ise kişinin kendini geliştirmesi ve güzelleştirmesi açısından fırsat olabileceğini bildirdi.

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, AA muhabirine, diğer bağımlılıklar kadar dijital bağımlıktan da endişelenilmesi gerektiğini söyledi.

Toplumun diğer bağımlılıklara gösterdiği tepkiyi dijital bağımlılık karşısında göstermediğini belirten Dinç, bazı anne ve babaların, "Bir dönemdir gelir geçer." ve "Hepimiz bağımlığız." gibi konuşmaların arkasına sığındığını anlattı.

Dinç, bağımlılığın çok ciddi bir hastalık olduğunu, her alanda yıkıcı zararları bulunduğunu vurgulayarak, dijital bağımlılığın çocuk genç ayrımı olmadan insanın zihinsel fonksiyonlarına, sosyal ilişkilerine, fizyolojik ve psikolojik yapısına zarar verdiğinin altını çizdi.

Dijital bağımlılığın her boyutta yıkıcı olduğunu, önlem alınmadığı takdirde risk boyutunun ilerleyebileceğini dile getiren Dinç, bu konuda herkesin "uyanık olmak" zorunda olduğunu kaydetti.

"Yaz ayları en büyük risklerimizden biri"

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, madde bağımlılığı tedavisinin dijital bağımlılığa göre daha kolay olduğunu anlattı.

Madde bağımlılığına ilişkin çok sayıda araştırma ve çalışma yapıldığını, bu konuda zararın ve tedavi yöntemlerinin belli olduğuna işaret eden Dinç, şöyle devam etti:

"Dijital bağımlılık konusunda yeteri kadar araştırma olmadığı gibi ispatlanmış tedavi modeli konusunda problemler yaşıyoruz. Aynı zamanda da bağımlıların tedavi motivasyonu düşük olduğunda tedaviye başvurma oranları ciddi anlamda yerlerde seyrediyor. Bu noktada hiç başlamadan müdahale etmek en iyisi. Yaz ayları bu konuda en büyük risklerimizden bir tanesi. Çocuklar boş kaldıklarında ister istemez o boşluktan doğan şekilde en kolay ulaşabilecekleri dijital mecralarda kontrolsüz şekilde vakit geçirmeye başlıyorlar. Hem yaşlarına uygun olmayan içeriğe maruz kalma anlamında ciddi tehdit altındalar hem de süre anlamında çok kontrolsüz bir şekilde dijital mecralar başında uzun vakit geçirme tehdidi altındalar."

Dinç, yaz aylarının gençler ve çocuklar için zaman öldürecek bir dönem olmadığını, ebeveynlerin pozitif disiplin ve sağlıklı iletişimle buna müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Bu noktada çocuklara sorumluluk vermenin, bir işe ve faaliyete dahil etmenin çok faydalı olduğunu bildiren Dinç, "Yaz döneminde çocuklarımız, gençlerimiz çok uzun saatler, gece geç vakitlere kadar ayakta kalıp gündüzü uykuyla geçirebiliyorlar. Çünkü yapacak daha anlamlı bir şey yok. O yüzden de bu uyku bozuklukları hem fizyolojik, sağlık anlamında problem oluyor hem de yanlış davranışlara bulaşma, zararlı alışkanlıklar geliştirme anlamında ciddi risk taşıyor. Yaz tatili dönemi ciddi anlamda değerlendirilmezse, bir kontrol mekanizması kurulmazsa, bu konuda bir farkındalık gelişmezse çok büyük bir risktir. Anne ve babaların bu konuda çok dikkatli olması lazım." diye konuştu.

-"Dijital bağımlılıklar konusunda da destek veriyoruz"

Anne ve babaların çoğu zaman bu konuda, devletten, eğitim kurumlarından ve psikologlardan çözüm beklediğine dikkati çeken Dinç, şunları belirtti:

"Anne ile babanın işini onlar yapacak, devletin işini de devlet yapacak. Anne, babalar bu konuda çocuk doğduğu andan itibaren çok büyük bir role sahip. Çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve hayatının bağımlılıklardan uzak olması anlamında hiç kimsenin dolduramayacağı bir boşluğu dolduruyorlar. Hiç kimsenin dolduramayacağı önemli bir role sahipler. O yüzden bu rolden feragat etmesinler, bu rolün sorumluluklarını yerine getirme noktasında mütereddit olmasınlar ve her türlü imkanı kullansınlar. Bir çocuk herhangi bir madde bağımlılığı geliştirse anne baba ne kadar tedbir alırsa, ne kadar tedavi yoluna giderse, ne kadar mücadele ederse dijital bağımlılıklar söz konusu olduğunda aynı şekilde mücadele etsin, gayret etsin, tedavi yöntemlerini arasın. Bu noktada Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz, Türkiye'nin 105 noktasında faaliyet gösteriyor. Dijital bağımlılıklar konusunda da destek veriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde çocuklarında dijital bağımlılık anlamında bir problem görüyorlarsa Yeşilay'dan ücretsiz bir şekilde Türkiye'nin her şehrinde destek alabilirler."

"Bağlılık bizim tabiatımızda var ama bağımlılık yok." diyen Dinç, anneye, babaya, arkadaşlara ve işe bağlanmanın sağlıklı olduğunu vurguladı.

Dinç, bağımlılığın ise insana zarar verdiğinin altını çizerek, "Erken yaşlarda bağımlılık oluşursa onunla mücadele etmek biraz daha zor olabiliyor ama imkansız değil. Her halükarda mücadele etmek mümkün. Yeter ki bu konuyu yeteri ciddiyetle ele almış olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kişinin bağımlı olduğunun anlaşılmasının belirli ölçütlerinin olduğuna işaret eden Dinç, bireyin zihnini bir türlü toparlayamamasının, sürekli bağımlı davranışa doğru kaymasının, telefon veya başka bir dijital araçla irtibat halinde olmasının ve bu konuda kendisini çaresiz hissetmesinin büyük bir sıkıntının göstergesi olduğunu söyledi.

"Yaz tatili değil yaz tadili yapalım"

Yaz tatilinin kişisel gelişim noktasında verimli geçebileceğine dikkati çeken Dinç, şöyle konuştu:

"Benim 'Yaz tatili değil yaz tadili yapalım' diye bir teklifim var. Tatil ataletten geliyor, hiçbir şey yapmamak gibi bir anlam taşıyabilir. Tadil tamir etmekten geliyor. Bir insan yazın kendini tamir edebilir, geliştirebilir, güzelleştirebilir, tadil edebilir. Bu noktada fiziksel anlamda bir merakı varsa spor yaparak fiziksel gelişimine katkıda bulunabilir. Çünkü okul zamanı istediği faaliyeti yapmak noktasında zorluk yaşayabiliyor. Çünkü hem günler kısa hem okulla alakalı sorumluluklar var, derslere girmesi gerekiyor. Ama yazın ders sorumluluğu yok, günler uzun, istediği gibi hayatına koyabileceği bir imkan söz konusu."

Dinç, yaz döneminin çocuklar ve gençler için bir imkan olduğuna işaret ederek, "Anne babalar da bunu bir imkan olarak görsünler. Hayatlarında neyin daha fazla olmasını istiyorlarsa o konuda hususi bir gündem belirleyebilirler. Fiziksel, psikolojik, sosyal, zihinsel hangi konuda ilgileri veya merakları varsa, hangi konuyu geliştirmeye ihtiyaçları varsa yaz harikulade bir fırsattır. Bunu kaçırmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Dinç, Teknoloji, Güncel, Tatil, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Bağımlılık Yaz Tatilinde Artıyor - Son Dakika

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