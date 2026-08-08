Dijital Buzağı Sağlığı Projesi Başladı

Edirne'de, Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yürütülen Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında hayata geçirilen "Edirne İli Dijital Buzağı Sağlığı Projesi" için başvurular alınmaya başlandı.

Proje kapsamında buzağıların sağlık durumunun kulak içi sağlık sensörleri aracılığıyla 7 gün 24 saat dijital olarak takip edilmesi, olası sağlık sorunlarının erken tespit edilerek buzağı kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

Yetiştiricilere proje kapsamında kulak içi sağlık sensörü, işletme okuyucu (gateway) cihazı, mobil uygulama üzerinden dijital takip sistemi ile eğitim ve teknik destek hizmeti sağlanacak.

Projenin finansmanının yüzde 70'i Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanırken, kalan yüzde 30'luk bölüm yetiştirici katkısı olarak uygulanacak. Dijital takip sisteminin sağlıklı şekilde kullanılabilmesi için işletmelerde internet bağlantısının bulunması gerekiyor.

Başvurular, 1 Eylül 2026 Salı gününe kadar Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine şahsen yapılabilecek.

Projeye ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru evrakları da aynı müdürlüklerden temin edilebilecek.