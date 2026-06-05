Dijital Dolandırıcılık Operasyonu: 79 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Dolandırıcılık Operasyonu: 79 Tutuklama

05.06.2026 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yapılan operasyonda 89 şüpheliden 79'u tutuklandı, 4.6 milyar lira değerinde şirkete kayyum atandı.

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 89 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklandı.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin, banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti.

Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde 2 Haziran'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi yakalamıştı.

Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atanmıştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Kayyum, Finans, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Dolandırıcılık Operasyonu: 79 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Yürekleri ağza getiren anlar 21 aylık çocuk balkondan düştü Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
Düzce’de apartmanda ceset bulundu Düzce'de apartmanda ceset bulundu
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti

00:10
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
23:32
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen’in yeni adresi belli oldu
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu
23:01
Ankara’da Tarkan izdihamı: Koç Holding’in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
22:20
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız
Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
21:50
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 00:30:57. #7.13#
SON DAKİKA: Dijital Dolandırıcılık Operasyonu: 79 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.