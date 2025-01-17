Dijital Dönüşüm Meclisi Toplantısı

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Ankara Kent Konseyi (AKK) Dijital Dönüşüm Meclisi'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

ABB'den yapılan açıklamada, toplantıda, akıllı şehir çalışmaları, bilişim alanındaki eğitimler, oyun ve E-Spor üzerinden proje üretme, yapay zeka ile kentte dijital çalışmaları geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, dijital dönüşüm meclisi toplantısına, ABB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı temsilcileri, AKK Meclis ve Çalışma Grubu Üyeleri, Genç Girişimciler ve Oyun Geliştiriciler Derneği Üyeleri, bilişim sektöründen deneyimli isimler ile akademisyenlerin katıldığı paylaşıldı.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, toplantının açılışındaki konuşmasında, "Gelecek yüzyılda birçok meslek yok olacak ama yok olmayacak sektörün mensupları olarak buradasınız. Başka mesleklere de ışık tutacak, akıllı şehirden, dijital alanlarda da hayatı kolaylaştıracak deneyimlerinizi paylaşacağınız bu meclisin bizler için çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

ABB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İdari Koordinatörü Ahmet Özkan da belediyenin girişimcilik ekosistemi ve teknolojiye önem verdiğini, yatırımları bu yönde yaptıklarını söyledi.