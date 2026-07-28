Dijital Dönüşüm ve Yerel Medya Paneli - Son Dakika
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Dijital Dönüşüm ve Yerel Medya Paneli

Dijital Dönüşüm ve Yerel Medya Paneli
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Adana'da düzenlenen panelde yerel medyanın dijital dönüşümü ve geleceği tartışıldı.

Adana'da organize edilen "Basın Buluşması" programında "Dijital Dönüşüm Sürecinde Yerel Medyanın Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi işbirliğiyle "Basın Buluşması 2026: Yerel Medya ve Akademi Topluluğu" programı yapıldı.

Program kapsamında İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda "Dijital Dönüşüm Sürecinde Yerel Medyanın Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, etkinliğin açılışında, üniversiteler ile yerel medya kuruluşları arasındaki işbirliğinin artmasını temenni ettiğini söyledi.

İletişim fakültesi öğrencilerinin sektörün beklentilerine uygun yetiştirilmesinin önemli olduğunu belirten Yıldızdaş, "Vatandaş olarak bizim de beklediğimiz, özgür düşünen, ilkeli, etik değerlere uyan ve demokrasimizin güçlenmesindeki yorumları ve haberleriyle bize katkıda bulunan iletişimciler olması." dedi.

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Emre Çekici, basının, demokrasiler için olmazsa olmaz öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın da yaşadığı şehrin sokakları, insanları ve sorunlarını bilen gazetecilerin o kentin "vicdanı" olduğunu söyledi.

Gazetecilerin, teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini sürekli yenilemesi gerektiğine dikkati çeken Çakın, "Geleceğin yerel medyası sadece gazete basan değil aynı zamanda dijital yayın yapan, görüntü üreten, veri gazeteciliğini kullanan, yapay zekayı doğru yöneten ve her platformda güvenilir habercilik yapan medya olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Filiz Yıldız moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.

Panelde, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bulut "Yerel medyada dijital dönüşüm: Endişeler ve olanaklar", Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve sosyal medya uzmanı Murat Barhun ise "Dijital dönüşüm ve yerel medyanın sürdürülebilirliği" konulu sunum yaptı.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Güncel, Adana, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Dönüşüm ve Yerel Medya Paneli - Son Dakika

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