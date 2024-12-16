Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı Yapılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile yarın "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dijital dünyanın çocukların hayatının her alanına hızla nüfuz ettiği ve bu durumun çocukların gelişim süreçlerinden öğrenme biçimlerine kadar birçok alanı etkilediği vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından UNICEF işbirliğinde yarın "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" düzenleneceği belirtilen açıklamada, çocukların dijital dünyada sağlıklı şekilde varlık göstermelerini sağlamasının, dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde yararlanmalarının temin edilmesinin ve karşı karşıya kalabilecekleri risklerden korunmalarının desteklenmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bakanlıkça yakın zamanda gerçekleştirilen Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nın bulguları üzerine yapılan bu ikinci çalıştay, yasal düzenlemeler ve uygulamalar noktasında çalışmalara önemli katkılar sağlayacak. Çalıştayda, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri, sağladığı fırsatlar ve karşılaşılan riskler masaya yatırılacak." bilgisine yer verildi.

Çalıştayda, çocuklar açısından dijital dünyanın sunduğu faydalar ve beraberinde getirdiği risklere ilişkin mevcut çalışmaların değerlendirileceği ve güncel ihtiyaçların tartışılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalıştay, Hukuk ve Mevzuat Çalışma Grubu, Eğitim ve Güçlendirme Çalışma Grubu, Toplumsal Farkındalık ve Destek Çalışma Grubu olmak üzere üç yarı çalışma grubu şeklinde gerçekleştirilecek. Hukuk ve Mevzuat Çalışma Grubu'nda, çocukların dijital dünyadaki hakları ve güvenliğini korumaya yönelik mevcut hukuki düzenlemeler, uygulamalar ve güncel ihtiyaçlar ele alınacak. Eğitim ve Güçlendirme Çalışma Grubu, çocukların dijital dünyayı güvenli, verimli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilmelerini, aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak desteklenmelerine yönelik gerekli eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını değerlendirecek. Toplumsal Farkındalık ve Destek Çalışma Grubu ise ebeveynler, çocukla çalışan profesyoneller ve toplumun dijital araçların güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda farkındalıkların artırılması için gerekli çalışmaları tartışacak."

Açıklamada, çalıştayın çıktıları doğrultusunda, çocukların yüksek yararı ilkesi ışığında teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak yol haritasının oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.