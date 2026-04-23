Dijital Ebeveynlik Uyarısı

23.04.2026 11:12
Çocuk Gelişimi uzmanı İsmail Özcan, ailelere dijital bağımlılıkla mücadele için dijital ebeveynlik önerdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi ve Yeşilay İl Başkanı İsmail Özcan, teknoloji bağımlılığının günümüzde önemli bir risk haline geldiğini belirterek, ailelere "dijital ebeveynlik" konusunda daha bilinçli olmaları çağrısında bulundu.

Özcan, AA muhabirine, Yeşilay'ın 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ettiğini, günümüzde en önemli problemlerden birinin de dijital bağımlılık olduğunu söyledi.

Dijital bağımlılığın da dijital oyun bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı gibi bazı alt kategorilerinin olduğunu vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

"Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak çocuklarımıza, gençlerimize yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında, teknolojinin doğru kullanımı konusunda sürekli sahada hizmetlerimize devam ediyoruz. Bağımlılık süreçleri tek boyutlu bir süreç değil. Dolayısıyla bağımlılık sürecine girene kadar bu sürecin birçok alt faktörü, birçok farklı etmenleri de söz konusu. Bu kapsamda bağımlılık oluşmadan önce geniş kapsamda aile eğitimleriyle, etkinliklerle, çocuklara yönelik uyguladığımız etkinliklerle, toplumsal farkındalıklarla bu sürecin en aza indirgenebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Aileler çocukları için YEDAM 115 Danışma Hattı'ndan destek alabilir

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) klinik psikologlarla, sosyal hizmet uzmanlarıyla ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet verildiğinin altını çizen Özcan, "Herhangi bir gencimizin, çocuğumuzun dijital bağımlılık ya da diğer bağımlılık türlerinden birine yönelik kaygısı ya da ailelerin çocuklarının problemli teknoloji kullanımına yönelik bir kaygıları var ise bu konuda bizlere ücretsiz 115 Danışma Hattı üzerinden de ulaşabilirler. Ayrıca bizim Yeşilay şubelerimize gelerek bizlerle birebir görüşme sağlayabilirler." dedi.

Yeşilay'ın 12 yaş ve üzerindeki herkese mahremiyet esası gözetilerek ücretsiz hizmet verdiğini belirten Özcan, 12 yaşından küçüklerin ailelerine de nasıl yaklaşım göstermeleri, bağımlılık türleri konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında destek verildiğini aktardı.

Çocukların, gençlerin bağımlılığa düşmeden önce ailelerin dijital ebeveynlik kavramına hakim olmaları, dijital okuryazarlık becerilerinin artması gerektiğine işaret eden Özcan, şunları kaydetti:

"Dijital ebeveynlik kavramı dediğimiz, biz çocuğumuza 'Al çocuğum yarım saat telefon ile oyna' diyoruz ve sınır da koyuyoruz. Ama o yarım saat içinde ne oynuyor? Hangi içeriklere maruz kalıyor? O içeriklerden kaynaklı çocuğun gelişimsel anlamda ona farklılık oluşturabilecek, gelişimlerini zedeleyebilecek, bir sürecin içerisine girebiliyor mu? Sosyal, duygusal anlamda onu etkileyebilecek bir durumun içerisine girebiliyor mu? Dijital ebeveynlik kavramımız yoksa çocuklar böylelikle bu süreçlerin içerisine dahil olduğunda bu sefer tamamen kendilerini izole etme durumunda kalıyorlar."

Kendilerini izole eden çocukların, gençlerin artık bu süreç içinde etkileşim kurduğu tek kaynağın dijital kaynak olduğuna dikkati çeken Özcan, "Bu sefer de akranları arasındaki etkileşim bozulmaya başlıyor. Akran zorbalığı dediğimiz bir kavramın da bu süreçte çocuklarımızı olumsuz, problemli teknolojik kullanıma iten bazı sebepleri de olabiliyor. Hepsini toparladığımızda aslında bizlerin dijital ebeveynlik kavramı dediğimizde ailelerin, çocukların dijital kullanım araçlarını ne şekilde kullanmaları gerektiğinin farkında olmalarının, bu süreci birlikte yürütmelerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Kardeşlerini Unutma Derneği’nden Afrika’da kurban hazırlıkları Kardeşlerini Unutma Derneği’nden Afrika’da kurban hazırlıkları
Eşme Belediye Başkanı Tozan görevden alındı Eşme Belediye Başkanı Tozan görevden alındı

10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Advertisement
