Dijital Güvenlik Eğitimi Tekirdağ\'da

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, öğretmen ve velilerle bir araya gelerek dijital radikalleşme, siber farkındalık ve çocukların çevrimiçi güvenliği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Doğa Koleji Tekirdağ Kampüsü'nde düzenlenen programda Turanlı, il genelindeki asayiş ve trafik konularının yanı sıra gençleri hedef alan dijital tehditlere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Program kapsamında çevrimiçi radikalleşme, sosyal medya kaynaklı güvenlik riskleri, siber suçlar ve madde bağımlılığıyla mücadele konularında sunum gerçekleştirildi.

Veli ve öğretmenlere, dijital ortamda çocukları bekleyen risk unsurlarına karşı dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri tavsiyesinde bulunulan programda, doğru rehberlik ve bilinçli ebeveyn yaklaşımının önemine vurgu yapıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.