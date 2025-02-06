Dijital Güvenlik Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Dijital Güvenlik Semineri Düzenlendi

Dijital Güvenlik Semineri Düzenlendi

Samsun'da öğrenciler için siber güvenlik semineri verildi, 105 öğrenci katıldı.

06.02.2025 17:17
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Samsun'da öğrencilerin dijital dünyada bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla seminer düzenlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, SİBERAY Programı ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Gelecek Sizinle Güvende Projesi kapsamında, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda öğrencilere eğitim verildi.

Seminerde siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve nitelikli dolandırıcılık konularında sunum yapılarak öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.

Seminere 105 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Yıldırım Beyazıt, Teknoloji, Eğitim, Güncel, samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Güvenlik Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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