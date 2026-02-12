Dijital Medya: İletişim Aracı Değil Savaş Aracı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dijital Medya: İletişim Aracı Değil Savaş Aracı

12.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya, algı yönetimi ve davranış biçimlendirmede stratejik bir savaş alanına dönüşüyor.

Medya stratejisti Dr. Muhammed Ersin Toy, sosyal ağların birer iletişim aracı olmaktan çıkarak kitlesel etki silahına dönüşümünü AA Analiz için kaleme aldı.

***

2010'lu yıllarla birlikte dijital medya platformları, hayatımıza yalnızca yeni bir iletişim imkanı sunmakla kalmamış; aynı zamanda duyguların, algıların, toplumsal reflekslerin ve kamusal alanın dijital ağlar üzerinden yeniden inşa edildiği yeni bir dijital düzenin kurucu unsurlarından biri haline gelmişti. Bugün ise dijital platformlar, bireylerin bilişsel ve psikolojik süreçlerinin hedef alındığı, algıların yönlendirildiği ve davranışların biçimlendirildiği çok katmanlı bir savaş alanına dönüşmüştür.

Gelişmiş algoritmik yapılar ve yapay zeka destekli içerik sıralama sistemleri sayesinde bu platformlar, kullanıcıları kişiselleştirme mantığı temelinde filtre balonları ve yankı odaları içine çekmiş, dünya siyasetinden ülke içi politikalara uzanan geniş bir alanda anlatı üretme, çoğaltma ve yönlendirme kapasitesi kazanmışlardır. Bu süreç, kişiselleştirilmiş içerik akışlarının farklı görüşlerle karşılaşma imkanını azaltarak kamusal tartışma alanını daralttığı ve toplumsal müzakereyi parçaladığı yönündeki erken uyarılarla da akademik literatürde karşılık bulmuştur.

Bu dönüşüm, esas itibarıyla neoliberal kapitalizmin tüketim kültürünü ve hedonist yaşam anlayışını, sosyal medya ağları ile algoritmik yapılar üzerinden hegemonik biçimde yeniden üretmesini mümkün kılmıştır. Hedonist yaşam anlayışı, bireysel haz ve zevki merkeze alan, normları esnetmeyi ve toplumsal kısıtları asgariye indirmeyi hedefleyen bir değerler sistemi üzerine kuruludur. İdeolojik, kimliksel ve dini siyaset biçimlerini aşan bu hedonizm, günümüzde küresel teknoloji oligarklarının benimsediği ve yaygınlaştırdığı bir hayat tasavvuruna karşılık gelmektedir. Bu tasavvurun yıkıcı, çürütücü ve sınırsızlaştırıcı etkisi ise sosyal medyayı ve dijital platformları, salt birer iletişim ve eğlence alanı olmaktan çıkararak algıların yönlendirildiği, davranışların biçimlendirildiği ve toplumsal reflekslerin hedef alındığı yeni bir savaş mecrası haline getirmiştir.

Stratejik risk alanı ve güvenlikleştirme

Bu çerçevede sosyal medya, egemen devletler açısından salt bir "kültür endüstrisi" ya da "ticari şirketler alanı" olarak ele alınamaz. Aksine, platformların sahip olduğu algoritmik dağıtım gücü ve küresel ölçek etkisi, bilişsel güvenlik, dezenformasyon, hibrit tehditler ve toplumsal psikoloji düzeyinde sonuçlar üreten yeni bir stratejik risk alanı ortaya çıkarmaktadır. Klasik iletişim mecralarının sınırlarını aşan bu yapı, siber uzayda fiziksel olmayan fakat etkisi son derece yüksek bir çatışma hattı üretmiş; anlatı üstünlüğü, algı yönetimi ve davranış yönlendirme pratikleri bu hattın başlıca araçları haline gelmiştir. Özellikle çocuklar ve gençler, bilişsel gelişim süreçleri ve psikolojik kırılganlıkları nedeniyle algoritmik yönlendirme, bağımlılık döngüleri, çevrim içi zorbalık ve zararlı içeriklere maruz kalma gibi riskler karşısında en savunmasız grupları oluşturmaktadır. Bu durum, "çocukların korunması" başlığının giderek daha belirgin biçimde kamu düzeni ve ulusal güvenlik söylemiyle eklemlenmesini hızlandırmaktadır.

Nitekim bu güvenlikleştirme (securitization) çizgisinin siyasal düzeyde açık biçimde görünür hale geldiği örneklerden biri İspanya'dır. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medya platformlarına erişiminin sınırlandırılmasına yönelik planları tartışırken büyük teknoloji aktörlerini "teknoloji oligarkları" olarak nitelendirmiş ve demokratik süreçlerin algoritmik iktidar tarafından yönlendirilmesine izin verilmeyeceğini şu sözlerle ifade etmiştir: "Demokrasi, elbette teknoloji oligarklarının algoritmaları tarafından yönlendirilmeyecektir."

Bugün İsrail-Filistin, Rusya-Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri-İran hattında açıkça görüldüğü üzere saldırılar, çoğu zaman önce iletişim/enformasyon alanında, dijital platformlarda ve uzay tabanlı haberleşme ağlarında başlamaktadır. Fiziksel çatışma ise genellikle bu ilk safhada kurulan algı ve meşruiyet çerçevesinin ardından gelmektedir. Bu nedenle "iletişim cephesi", artık savaşın tali bir boyutu değil çatışmanın başlangıç anından itibaren kurulan asli ve belirleyici cephe haline gelmiştir. Algıları yönlendirmek, bilinçleri ve psikolojileri etkilemek, artık savaşların ilk cephesini oluşturmaktadır.

İsrail, Filistin'de yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü soykırım pratiğini meşrulaştırmak ve görünmez kılmak amacıyla sosyal medyayı, dijital ağları, uzay tabanlı iletişim sistemlerini, video paylaşım platformlarını ve ana akım haber mecralarını sistematik biçimde araçsallaştırmaktadır. Bu çok katmanlı iletişim sistematiği aracılığıyla sahadaki yıkım, küresel kamuoyuna "meşru müdafaa", "güvenlik tehdidi" ve "kaçınılmaz kayıplar" söylemleri eşliğinde sunulmakta, böylece fiziksel şiddet, bilişsel ve enformasyonel bir örtüyle tamamlanmaktadır.

İspanyol Stratejik Araştırmalar Enstitüsü: Sosyal medya bir savaş alanıdır

Sanchez'in açıklamalarının arka planında, 15 Eylül 2025 tarihinde İspanyol Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayımlanan "Sosyal Ağlar Kitlesel Etki Silahları Olarak ve Bir Enformasyon Doktrinine Duyulan İhtiyaç" başlıklı rapor yer almaktadır. Bu rapor, sosyal ağların çağdaş çatışma ortamındaki konumunu kökten biçimde yeniden tanımlamaktadır. Rapora göre sosyal ağlar ve dijital platformlar, artık yalnızca bir iletişim aracı değil kitlelerin algılarını, tutumlarını ve davranışlarını yönlendirme kapasiteleri nedeniyle "kitlesel etki silahları" (weapons of mass influence) niteliği taşıyan stratejik araçlar haline gelmiştir.

Günümüzde sosyal ağlar, 5 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip. Bu gerçeklik, onları devletler ve şirketler için vazgeçilmez stratejik araçlar haline getirmiştir. Artık yalnızca bağlantılı olmak yeterli değildir, mevcut tüm kanallarda konumlanmak gerekmektedir. Bu nedenle, artan jeopolitik gerilimlerin yaşandığı günümüz bağlamında, sosyal ağların erişim gücü ve etkisi, onları yeni bir dijital muharebe alanı olarak konumlandırmıştır. Bu ortam, içeriklerin tarihte görülmemiş bir hız ve yaygınlıkla dolaşıma girmesini mümkün kılarken doğrulamanın da ciddi bir meydan okumaya dönüşmesine yol açmaktadır. Sonuç olarak sosyal ağlar, güç enstrümanları ve kitlesel etki silahları olarak konumlanmaktadır.

Bu nedenle sosyal ağlar, yurttaş etkileşimi ve toplumsal mobilizasyon platformları olmaktan çıkarak bilişsel alandaki askeri operasyonların yeni bir merkezine dönüşmüştür. Hiper-bağlantılı dünyada savaşın başlıca manevra alanı haline gelen bu yeni operasyon sahasında sosyal ağlar, kamuoyu algısını şekillendirebilen, siyasal kararları etkileyebilen ve kimi durumlarda hükümetleri istikrarsızlaştırabilen güçlü araçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bu özellikleriyle sosyal ağlar, potansiyel "kitlesel etki silahları" olarak konumlanmaktadır. Bu gücün farkında olan devlet ve devlet dışı aktörler, sosyal ağları iletişim stratejilerinin merkezine yerleştirerek kamuoyunun dikkatini çekmek, anlatıyı kontrol altına almak ve hatta gerçekliği manipüle etmek amacıyla kötü niyetli faaliyetler yürütmektedirler.

Sosyal ağların küresel iletişim alanındaki artan yaygınlığı, yalnızca belirli söylemlerin radikalleşmesini değil aynı zamanda yeni siyasal müdahale ve etki biçimlerinin ortaya çıkmasını da beraberinde getiriyor. Bu bağlamda öne çıkan temel araçlardan biri, yanlış ya da yanıltıcı içeriklerin stratejik ve sistematik biçimde dolaşıma sokulması yoluyla kamuoyunu yönlendirmeyi amaçlayan dezenformasyon kampanyalarıdır. Üretken yapay zeka teknolojilerinin devreye girmesiyle birlikte bu kampanyalar, yalnızca yanlış bilgi üretimiyle sınırlı kalmamakta, tamamen kurgulanmış, görsel ve metinsel açıdan ikna gücü yüksek içeriklerle yeni bir boyut kazanmaktadır.

Bu dezenformasyon kampanyalarına ilişkin en kritik risklerden biri, etkilerinin yalnızca kamuoyu algısıyla sınırlı kalmaması, güvenlik alanındaki karar alma süreçlerini doğrudan etkileyebilmesidir. Seçimler, referandumlar ve uluslararası krizler gibi hassas bağlamlarda dezenformasyon, hibrit savaşın stratejik bir silahına dönüşmekte, toplumsal bütünlüğü zayıflatmakta, kurumsal meşruiyeti aşındırmakta ve devletlerin tepki kapasitesini sınırlayan bir belirsizlik ve güvensizlik ortamı üretmektedir.

Bu bağlamda, bugün çocukların korunması gerekçesiyle gündeme gelen ve hayata geçirilen sosyal medya düzenlemelerinin, yakın gelecekte yalnızca bir sosyal politika meselesi olarak değil ulusal güvenlik, kamu düzeni ve milli çıkarlar ekseninde şekillenen daha geniş bir güvenlik çerçevesi içinde ele alınacağı görülmektedir.

[Dr. Muhammed Ersin Toy, medya stratejistidir.]

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Medya: İletişim Aracı Değil Savaş Aracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...
Şanlıurfa’da çekildiği söyleniyor Sosyal medyada infial yaratan görüntü Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü
Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağladık Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağladık
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:35
Arda Güler’i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
11:13
Yıllar sonra gelen itiraf Ali Koç, Arda Güler için ’’Bu kadar para eder mi’’ demiş
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:45:35. #7.11#
SON DAKİKA: Dijital Medya: İletişim Aracı Değil Savaş Aracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.