Dijital Vefa ile Yaşlılara Destek

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kapaklı'nın Çınarlarına Dijital Vefa Köprüsü" Projesi kapsamında evi temizlenen, kişisel bakımı ve sağlık kontrolleri yapılan Ayşe Karaman, sanal gerçeklik gözlüğüyle Kabe'yi görmenin mutluluğunu yaşadı.

Belediye tarafından hazırlanan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında desteklenen projenin ilk uygulaması, ilçede yaşayan Karaman'ın evinde gerçekleştirildi.

YADES uygulaması üzerinden talepte bulunan Karaman'ın evine giden Evde Sosyal Hizmet ekibi, temizlik ve kişisel bakım hizmeti sundu. Sağlık görevlileri de Karaman'ın rutin kontrollerini yaptı.

Hizmetlerin ardından Karaman'a sanal gerçeklik gözlüğü de kullandırıldı. Karaman, en çok görmek istediği Mekke ve Medine'deki kutsal mekanları sanal ortamda gezdi.

Sanal tur sırasında duygusal anlar yaşayan Karaman, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karaman, "Bu hizmetten çok memnunum. Her şey çok güzel ve farklı. Yaşadığım duyguları kelimelerle anlatamıyorum. Kabe'yi gördüm, çok duygulandım. Bizim gibi kalkıp gitmekte zorlanan kişiler için çok güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kapaklı Belediyesi yetkilileri, YADES desteğiyle yürütülen projeyle yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasının, evde bakım hizmetlerinin güçlendirilmesinin ve teknolojinin sunduğu imkanlarla sosyal hayata katılımlarının desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Proje kapsamında ev temizliği, kişisel bakım, sağlık hizmetleri ve sanal gerçeklik uygulamalarının belirlenen program doğrultusunda ihtiyaç sahibi yaşlı bireylere ulaştırılmaya devam edeceği bildirildi.